دينار بحريني إلى دينار صربي

تحويل BHD إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٩٠٬٤٨٠ rsd

1.00000 BHD = 290.48000 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:20 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BHD إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 RSD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063788.37861.434771.65970.95718.2141
1GBP1.1586111.23245102.3991.662391.9231.1087921.1036
1USD0.94010.811392183.0861.348851.560310.899717.1233
1INR0.0113150.009765690.012035710.01623440.01877940.01082850.206091

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الدينار الصربي
1 BHD290.48000 RSD
5 BHD1452.40000 RSD
10 BHD2904.80000 RSD
20 BHD5809.60000 RSD
50 BHD14524.00000 RSD
100 BHD29048.00000 RSD
250 BHD72620.00000 RSD
500 BHD145240.00000 RSD
1000 BHD290480.00000 RSD
2000 BHD580960.00000 RSD
5000 BHD1452400.00000 RSD
10000 BHD2904800.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Bahraini Dinar
1 RSD0.00344 BHD
5 RSD0.01721 BHD
10 RSD0.03443 BHD
20 RSD0.06885 BHD
50 RSD0.17213 BHD
100 RSD0.34426 BHD
250 RSD0.86065 BHD
500 RSD1.72129 BHD
1000 RSD3.44258 BHD
2000 RSD6.88516 BHD
5000 RSD17.21290 BHD
10000 RSD34.42580 BHD