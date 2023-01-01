دينار بحريني إلى روفيا مالديفية

تحويل BHD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٤١٬٠١٠٫١٠ mvr

1.00000 BHD = 41.01010 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:18 UTC
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BHD إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.38071.434881.659960.9571518.2177
1GBP1.1584811.2323102.3891.662311.923061.1088421.1052
1USD0.94010.811491183.0881.348951.560550.8998517.1267
1INR0.01131470.009766640.012035410.01623520.01878190.01083010.206127

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

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BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

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BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / روفيا جزر المالديف
1 BHD41.01010 MVR
5 BHD205.05050 MVR
10 BHD410.10100 MVR
20 BHD820.20200 MVR
50 BHD2050.50500 MVR
100 BHD4101.01000 MVR
250 BHD10252.52500 MVR
500 BHD20505.05000 MVR
1000 BHD41010.10000 MVR
2000 BHD82020.20000 MVR
5000 BHD205050.50000 MVR
10000 BHD410101.00000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Bahraini Dinar
1 MVR0.02438 BHD
5 MVR0.12192 BHD
10 MVR0.24384 BHD
20 MVR0.48768 BHD
50 MVR1.21921 BHD
100 MVR2.43842 BHD
250 MVR6.09605 BHD
500 MVR12.19210 BHD
1000 MVR24.38420 BHD
2000 MVR48.76840 BHD
5000 MVR121.92100 BHD
10000 MVR243.84200 BHD