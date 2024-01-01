5 روفيا مالديفية إلى دينار بحريني

تحويل MVR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

5 mvr
0.122 bhd

1.00000 MVR = 0.02447 BHD

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Bahraini Dinar
1 MVR0.02447 BHD
5 MVR0.12236 BHD
10 MVR0.24471 BHD
20 MVR0.48943 BHD
50 MVR1.22357 BHD
100 MVR2.44713 BHD
250 MVR6.11783 BHD
500 MVR12.23565 BHD
1000 MVR24.47130 BHD
2000 MVR48.94260 BHD
5000 MVR122.35650 BHD
10000 MVR244.71300 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / روفيا جزر المالديف
1 BHD40.86420 MVR
5 BHD204.32100 MVR
10 BHD408.64200 MVR
20 BHD817.28400 MVR
50 BHD2043.21000 MVR
100 BHD4086.42000 MVR
250 BHD10216.05000 MVR
500 BHD20432.10000 MVR
1000 BHD40864.20000 MVR
2000 BHD81728.40000 MVR
5000 BHD204321.00000 MVR
10000 BHD408642.00000 MVR