Bahreyn dinarından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile BHD → MVR çevirin

1.000 bhd
40.904 mvr

1,000 BHD = 40,90 MVR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6090,941,68418,8621.239,861,3771,362
1 INR0,01210,0110,020,22614,8290,0160,016
1 EUR1,06488,96911,79220,0711.319,341,4661,449
1 NZD0,59449,6390,558111,198736,1050,8180,808

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Bahreyn dinarından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Maldivler Rufiyaası
1 BHD40,90400 MVR
5 BHD204,52000 MVR
10 BHD409,04000 MVR
20 BHD818,08000 MVR
50 BHD2.045,20000 MVR
100 BHD4.090,40000 MVR
250 BHD10.226,00000 MVR
500 BHD20.452,00000 MVR
1000 BHD40.904,00000 MVR
2000 BHD81.808,00000 MVR
5000 BHD204.520,00000 MVR
10000 BHD409.040,00000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Bahreyn Dinarı
1 MVR0,02445 BHD
5 MVR0,12224 BHD
10 MVR0,24448 BHD
20 MVR0,48895 BHD
50 MVR1,22238 BHD
100 MVR2,44475 BHD
250 MVR6,11188 BHD
500 MVR12,22375 BHD
1000 MVR24,44750 BHD
2000 MVR48,89500 BHD
5000 MVR122,23750 BHD
10000 MVR244,47500 BHD