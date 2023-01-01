دينار بحريني إلى دولار فيجي

تحويل BHD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٦٬٠٢٣٫٩٨ fjd

1.00000 BHD = 6.02398 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:13 UTC
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BHD إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37221.434561.659570.957118.2181
1GBP1.1584811.2322102.3711.661811.922461.1087821.104
1USD0.94010.811557183.081.348651.560180.8998517.1271
1INR0.01131580.009768370.012036610.01623310.01877930.01083110.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار فيجي
1 BHD6.02398 FJD
5 BHD30.11990 FJD
10 BHD60.23980 FJD
20 BHD120.47960 FJD
50 BHD301.19900 FJD
100 BHD602.39800 FJD
250 BHD1505.99500 FJD
500 BHD3011.99000 FJD
1000 BHD6023.98000 FJD
2000 BHD12047.96000 FJD
5000 BHD30119.90000 FJD
10000 BHD60239.80000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Bahraini Dinar
1 FJD0.16600 BHD
5 FJD0.83002 BHD
10 FJD1.66003 BHD
20 FJD3.32006 BHD
50 FJD8.30015 BHD
100 FJD16.60030 BHD
250 FJD41.50075 BHD
500 FJD83.00150 BHD
1000 FJD166.00300 BHD
2000 FJD332.00600 BHD
5000 FJD830.01500 BHD
10000 FJD1660.03000 BHD