دينار بحريني إلى دولار بليزي

تحويل BHD إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
5346.97 bzd

1.00000 BHD = 5.34697 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:12 UTC
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BHD إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.36121.434481.659670.957118.216
1GBP1.1584811.2321102.361.661731.92261.1087821.1018
1USD0.94020.811622183.07751.34871.560430.8999517.1267
1INR0.01131720.009769460.01203710.01623420.01878280.01083270.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار بليز
1 BHD5.34697 BZD
5 BHD26.73485 BZD
10 BHD53.46970 BZD
20 BHD106.93940 BZD
50 BHD267.34850 BZD
100 BHD534.69700 BZD
250 BHD1336.74250 BZD
500 BHD2673.48500 BZD
1000 BHD5346.97000 BZD
2000 BHD10693.94000 BZD
5000 BHD26734.85000 BZD
10000 BHD53469.70000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Bahraini Dinar
1 BZD0.18702 BHD
5 BZD0.93511 BHD
10 BZD1.87022 BHD
20 BZD3.74044 BHD
50 BZD9.35110 BHD
100 BZD18.70220 BHD
250 BZD46.75550 BHD
500 BZD93.51100 BHD
1000 BZD187.02200 BHD
2000 BZD374.04400 BHD
5000 BZD935.11000 BHD
10000 BZD1870.22000 BHD