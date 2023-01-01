5 دولار بليزي إلى دينار بحريني

تحويل BZD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

٥ bzd
٠٫٩٣٥ bhd

1.00000 BZD = 0.18702 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:39 UTC
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BZD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080589.35541.468831.670660.9552518.4488
1GBP1.1694511.2635104.4891.71761.953611.1171221.5734
1USD0.925550.791452182.69821.35941.546190.883917.0743
1INR0.01119130.009570370.012092210.01643810.01869680.01068830.206465

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Bahraini Dinar
1 BZD0.18702 BHD
5 BZD0.93512 BHD
10 BZD1.87024 BHD
20 BZD3.74048 BHD
50 BZD9.35120 BHD
100 BZD18.70240 BHD
250 BZD46.75600 BHD
500 BZD93.51200 BHD
1000 BZD187.02400 BHD
2000 BZD374.04800 BHD
5000 BZD935.12000 BHD
10000 BZD1870.24000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار بليز
1 BHD5.34690 BZD
5 BHD26.73450 BZD
10 BHD53.46900 BZD
20 BHD106.93800 BZD
50 BHD267.34500 BZD
100 BHD534.69000 BZD
250 BHD1336.72500 BZD
500 BHD2673.45000 BZD
1000 BHD5346.90000 BZD
2000 BHD10693.80000 BZD
5000 BHD26734.50000 BZD
10000 BHD53469.00000 BZD