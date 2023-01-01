مانات أذربيجاني إلى دونغ فيتنامي

تحويل AZN إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
14276200 vnd

1.00000 AZN = 14276.20000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 4:9 UTC
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AZN إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.35031.435091.659390.9572518.2109
1GBP1.1583511.23185102.3361.662261.922061.1088321.0937
1USD0.94030.811787183.0751.34941.560310.900117.1236
1INR0.01131860.009771740.012037310.01624320.01878190.01083480.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / Vietnamese Dong
1 AZN14276.20000 VND
5 AZN71381.00000 VND
10 AZN142762.00000 VND
20 AZN285524.00000 VND
50 AZN713810.00000 VND
100 AZN1427620.00000 VND
250 AZN3569050.00000 VND
500 AZN7138100.00000 VND
1000 AZN14276200.00000 VND
2000 AZN28552400.00000 VND
5000 AZN71381000.00000 VND
10000 AZN142762000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / مانات أذربيجان
1 VND0.00007 AZN
5 VND0.00035 AZN
10 VND0.00070 AZN
20 VND0.00140 AZN
50 VND0.00350 AZN
100 VND0.00700 AZN
250 VND0.01751 AZN
500 VND0.03502 AZN
1000 VND0.07005 AZN
2000 VND0.14009 AZN
5000 VND0.35023 AZN
10000 VND0.70047 AZN