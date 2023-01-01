فلورن أروبي إلى روبية موريشية

تحويل AWG إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ awg
٢٤٬٧٩٠٫١٠ mur

1.00000 AWG = 24.79010 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:48 UTC
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AWG إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863151.0636588.40261.434971.65910.9572518.2226
1GBP1.1585511.2323102.421.66251.922171.1090221.1119
1USD0.940150.811491183.11251.34911.559820.917.1321
1INR0.01131190.009763760.012031910.01623220.01876760.01082870.206131

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / Mauritian Rupee
1 AWG24.79010 MUR
5 AWG123.95050 MUR
10 AWG247.90100 MUR
20 AWG495.80200 MUR
50 AWG1239.50500 MUR
100 AWG2479.01000 MUR
250 AWG6197.52500 MUR
500 AWG12395.05000 MUR
1000 AWG24790.10000 MUR
2000 AWG49580.20000 MUR
5000 AWG123950.50000 MUR
10000 AWG247901.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Aruban Florin
1 MUR0.04034 AWG
5 MUR0.20169 AWG
10 MUR0.40339 AWG
20 MUR0.80678 AWG
50 MUR2.01694 AWG
100 MUR4.03388 AWG
250 MUR10.08470 AWG
500 MUR20.16940 AWG
1000 MUR40.33880 AWG
2000 MUR80.67760 AWG
5000 MUR201.69400 AWG
10000 MUR403.38800 AWG