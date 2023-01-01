فلورن أروبي إلى لوتي ليسوتو

تحويل AWG إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 awg
10460.30 lsl

1.00000 AWG = 10.46030 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 3:47 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AWG إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 LSL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.39311.43491.659280.957218.2221
1GBP1.1584811.2322102.4051.662361.922311.108921.1107
1USD0.94020.811557183.10751.34911.560060.917.1325
1INR0.01131310.009765140.012032610.01623320.01877160.01082930.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

AWG إلى USD

AWG إلى AUD

AWG إلى CAD

AWG إلى ZAR

AWG إلى GBP

AWG إلى EUR

AWG إلى NZD

AWG إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Aruban Florin / Lesotho Loti
1 AWG10.46030 LSL
5 AWG52.30150 LSL
10 AWG104.60300 LSL
20 AWG209.20600 LSL
50 AWG523.01500 LSL
100 AWG1046.03000 LSL
250 AWG2615.07500 LSL
500 AWG5230.15000 LSL
1000 AWG10460.30000 LSL
2000 AWG20920.60000 LSL
5000 AWG52301.50000 LSL
10000 AWG104603.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Aruban Florin
1 LSL0.09560 AWG
5 LSL0.47800 AWG
10 LSL0.95599 AWG
20 LSL1.91199 AWG
50 LSL4.77996 AWG
100 LSL9.55993 AWG
250 LSL23.89982 AWG
500 LSL47.79965 AWG
1000 LSL95.59930 AWG
2000 LSL191.19860 AWG
5000 LSL477.99650 AWG
10000 LSL955.99300 AWG