Aruba florininden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile AWG → LSL çevirin

1.000 awg
10.537,40 lsl

1,000 AWG = 10,54 LSL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDCADZARGBPEURNZDSGD
1 USD11,5471,37718,8620,8030,941,6841,362
1 AUD0,64610,8912,190,5190,6071,0890,88
1 CAD0,7261,123113,6940,5830,6821,2230,988
1 ZAR0,0530,0820,07310,0430,050,0890,072

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Lesotho Lotisi
1 AWG10,53740 LSL
5 AWG52,68700 LSL
10 AWG105,37400 LSL
20 AWG210,74800 LSL
50 AWG526,87000 LSL
100 AWG1.053,74000 LSL
250 AWG2.634,35000 LSL
500 AWG5.268,70000 LSL
1000 AWG10.537,40000 LSL
2000 AWG21.074,80000 LSL
5000 AWG52.687,00000 LSL
10000 AWG105.374,00000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Aruba Florini
1 LSL0,09490 AWG
5 LSL0,47450 AWG
10 LSL0,94900 AWG
20 LSL1,89801 AWG
50 LSL4,74502 AWG
100 LSL9,49003 AWG
250 LSL23,72508 AWG
500 LSL47,45015 AWG
1000 LSL94,90030 AWG
2000 LSL189,80060 AWG
5000 LSL474,50150 AWG
10000 LSL949,00300 AWG