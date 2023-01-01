فلورن أروبي إلى ريال كمبودي

تحويل AWG إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 awg
2271820 khr

1.00000 AWG = 2271.82000 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:45 UTC
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AWG إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063788.39771.435091.659440.957418.2231
1GBP1.1584111.2322102.4011.662421.922311.1090621.1098
1USD0.94010.811557183.1041.349151.560060.9000517.1318
1INR0.01131250.009765550.012033110.01623450.01877240.01083040.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / ريال كمبوديا
1 AWG2271.82000 KHR
5 AWG11359.10000 KHR
10 AWG22718.20000 KHR
20 AWG45436.40000 KHR
50 AWG113591.00000 KHR
100 AWG227182.00000 KHR
250 AWG567955.00000 KHR
500 AWG1135910.00000 KHR
1000 AWG2271820.00000 KHR
2000 AWG4543640.00000 KHR
5000 AWG11359100.00000 KHR
10000 AWG22718200.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Aruban Florin
1 KHR0.00044 AWG
5 KHR0.00220 AWG
10 KHR0.00440 AWG
20 KHR0.00880 AWG
50 KHR0.02201 AWG
100 KHR0.04402 AWG
250 KHR0.11004 AWG
500 KHR0.22009 AWG
1000 KHR0.44017 AWG
2000 KHR0.88035 AWG
5000 KHR2.20087 AWG
10000 KHR4.40175 AWG