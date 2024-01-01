Aruba florininden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile AWG → KHR çevirin

1.000 awg
2.259.740 khr

1,000 AWG = 2.260 KHR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDCADZARGBPEURNZDSGD
1 USD11,5471,37718,8620,8030,941,6841,362
1 AUD0,64610,8912,190,5190,6071,0890,88
1 CAD0,7261,123113,6940,5830,6821,2230,988
1 ZAR0,0530,0820,07310,0430,050,0890,072

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Kamboçya Rieli
1 AWG2.259,74000 KHR
5 AWG11.298,70000 KHR
10 AWG22.597,40000 KHR
20 AWG45.194,80000 KHR
50 AWG112.987,00000 KHR
100 AWG225.974,00000 KHR
250 AWG564.935,00000 KHR
500 AWG1.129.870,00000 KHR
1000 AWG2.259.740,00000 KHR
2000 AWG4.519.480,00000 KHR
5000 AWG11.298.700,00000 KHR
10000 AWG22.597.400,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Aruba Florini
1 KHR0,00044 AWG
5 KHR0,00221 AWG
10 KHR0,00443 AWG
20 KHR0,00885 AWG
50 KHR0,02213 AWG
100 KHR0,04425 AWG
250 KHR0,11063 AWG
500 KHR0,22126 AWG
1000 KHR0,44253 AWG
2000 KHR0,88506 AWG
5000 KHR2,21264 AWG
10000 KHR4,42529 AWG