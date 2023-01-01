10 Aruba florininden Kamboçya rieline
Reel döviz kuru ile AWG → KHR çevirin
AWG → KHR çevrim grafiği
1 AWG = 2.277,35000 KHR
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Aruba florininden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Aruba Florini / Kamboçya Rieli
|1 AWG
|2277.35000 KHR
|5 AWG
|11386.75000 KHR
|10 AWG
|22773.50000 KHR
|20 AWG
|45547.00000 KHR
|50 AWG
|113867.50000 KHR
|100 AWG
|227735.00000 KHR
|250 AWG
|569337.50000 KHR
|500 AWG
|1138675.00000 KHR
|1000 AWG
|2277350.00000 KHR
|2000 AWG
|4554700.00000 KHR
|5000 AWG
|11386750.00000 KHR
|10000 AWG
|22773500.00000 KHR