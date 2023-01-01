50 كوانزا أنغولي إلى كيات ميانماري

تحويل AOA إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ aoa
١٢٤٫٣٦ mmk

1.00000 AOA = 2.48719 MMK

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Myanma Kyat
1 AOA2.48719 MMK
5 AOA12.43595 MMK
10 AOA24.87190 MMK
20 AOA49.74380 MMK
50 AOA124.35950 MMK
100 AOA248.71900 MMK
250 AOA621.79750 MMK
500 AOA1243.59500 MMK
1000 AOA2487.19000 MMK
2000 AOA4974.38000 MMK
5000 AOA12435.95000 MMK
10000 AOA24871.90000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Angolan Kwanza
1 MMK0.40206 AOA
5 MMK2.01030 AOA
10 MMK4.02061 AOA
20 MMK8.04122 AOA
50 MMK20.10305 AOA
100 MMK40.20610 AOA
250 MMK100.51525 AOA
500 MMK201.03050 AOA
1000 MMK402.06100 AOA
2000 MMK804.12200 AOA
5000 MMK2010.30500 AOA
10000 MMK4020.61000 AOA