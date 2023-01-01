10 آلاف كوانزا أنغولي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل AOA إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ aoa
٤٬٣١٠ ars

1.00000 AOA = 0.43100 ARS

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Argentine Peso
1 AOA0.43100 ARS
5 AOA2.15500 ARS
10 AOA4.31000 ARS
20 AOA8.62000 ARS
50 AOA21.55000 ARS
100 AOA43.10000 ARS
250 AOA107.75000 ARS
500 AOA215.50000 ARS
1000 AOA431.00000 ARS
2000 AOA862.00000 ARS
5000 AOA2155.00000 ARS
10000 AOA4310.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Angolan Kwanza
1 ARS2.32019 AOA
5 ARS11.60095 AOA
10 ARS23.20190 AOA
20 ARS46.40380 AOA
50 ARS116.00950 AOA
100 ARS232.01900 AOA
250 ARS580.04750 AOA
500 ARS1160.09500 AOA
1000 ARS2320.19000 AOA
2000 ARS4640.38000 AOA
5000 ARS11600.95000 AOA
10000 ARS23201.90000 AOA