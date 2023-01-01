1 درام أرميني إلى روبية نيبالية

تحويل AMD إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1 amd
0.33 npr

1.00000 AMD = 0.33088 NPR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Nepalese Rupee
1 AMD0.33088 NPR
5 AMD1.65441 NPR
10 AMD3.30883 NPR
20 AMD6.61766 NPR
50 AMD16.54415 NPR
100 AMD33.08830 NPR
250 AMD82.72075 NPR
500 AMD165.44150 NPR
1000 AMD330.88300 NPR
2000 AMD661.76600 NPR
5000 AMD1654.41500 NPR
10000 AMD3308.83000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / درام أرمينية
1 NPR3.02221 AMD
5 NPR15.11105 AMD
10 NPR30.22210 AMD
20 NPR60.44420 AMD
50 NPR151.11050 AMD
100 NPR302.22100 AMD
250 NPR755.55250 AMD
500 NPR1511.10500 AMD
1000 NPR3022.21000 AMD
2000 NPR6044.42000 AMD
5000 NPR15111.05000 AMD
10000 NPR30222.10000 AMD