درام أرميني إلى أرياري مدغشقري

تحويل AMD إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
١١٬٧٢٥ mga

1.00000 AMD = 11.72520 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 2:45 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AMD إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 MGA
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.43371.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661381.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.351.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622650.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل درام أرمينية / أرياري مدغشقر
1 AMD11.72520 MGA
5 AMD58.62600 MGA
10 AMD117.25200 MGA
20 AMD234.50400 MGA
50 AMD586.26000 MGA
100 AMD1172.52000 MGA
250 AMD2931.30000 MGA
500 AMD5862.60000 MGA
1000 AMD11725.20000 MGA
2000 AMD23450.40000 MGA
5000 AMD58626.00000 MGA
10000 AMD117252.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / درام أرمينية
1 MGA0.08529 AMD
5 MGA0.42643 AMD
10 MGA0.85286 AMD
20 MGA1.70572 AMD
50 MGA4.26431 AMD
100 MGA8.52862 AMD
250 MGA21.32155 AMD
500 MGA42.64310 AMD
1000 MGA85.28620 AMD
2000 MGA170.57240 AMD
5000 MGA426.43100 AMD
10000 MGA852.86200 AMD