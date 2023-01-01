درام أرميني إلى فرنك قمري

تحويل AMD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
١٬١٩٢ kmf

1.00000 AMD = 1.19224 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:44 UTC
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AMD إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.433751.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661441.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.350051.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622710.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / فرنك جزر القمر
1 AMD1.19224 KMF
5 AMD5.96120 KMF
10 AMD11.92240 KMF
20 AMD23.84480 KMF
50 AMD59.61200 KMF
100 AMD119.22400 KMF
250 AMD298.06000 KMF
500 AMD596.12000 KMF
1000 AMD1192.24000 KMF
2000 AMD2384.48000 KMF
5000 AMD5961.20000 KMF
10000 AMD11922.40000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / درام أرمينية
1 KMF0.83875 AMD
5 KMF4.19377 AMD
10 KMF8.38754 AMD
20 KMF16.77508 AMD
50 KMF41.93770 AMD
100 KMF83.87540 AMD
250 KMF209.68850 AMD
500 KMF419.37700 AMD
1000 KMF838.75400 AMD
2000 KMF1677.50800 AMD
5000 KMF4193.77000 AMD
10000 KMF8387.54000 AMD