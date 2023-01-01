1 فرنك غرب إفريقي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل XOF إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1 xof
0.01 ttd

1.00000 XOF = 0.01107 TTD

Mid-market exchange rate at 01:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87411.085190.25921.485281.67080.9629518.7775
1 GBP1.1440311.2414103.261.699231.911461.1016521.4823
1 USD0.921550.805542183.18051.36881.539760.8874517.3049
1 INR0.01107920.009684270.01202210.01645580.01851110.0106690.20804

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار ترينيداد وتوباغو
1 XOF0.01107 TTD
5 XOF0.05534 TTD
10 XOF0.11067 TTD
20 XOF0.22135 TTD
50 XOF0.55336 TTD
100 XOF1.10673 TTD
250 XOF2.76683 TTD
500 XOF5.53365 TTD
1000 XOF11.06730 TTD
2000 XOF22.13460 TTD
5000 XOF55.33650 TTD
10000 XOF110.67300 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 TTD90.35610 XOF
5 TTD451.78050 XOF
10 TTD903.56100 XOF
20 TTD1807.12200 XOF
50 TTD4517.80500 XOF
100 TTD9035.61000 XOF
250 TTD22589.02500 XOF
500 TTD45178.05000 XOF
1000 TTD90356.10000 XOF
2000 TTD180712.20000 XOF
5000 TTD451780.50000 XOF
10000 TTD903561.00000 XOF