20 فرنك غرب إفريقي إلى روبل روسي

تحويل XOF إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ xof
٢٫٩٢ rub

1.00000 XOF = 0.14598 RUB

Mid-market exchange rate at 23:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8741.085290.27341.485311.669920.9628518.7742
1 GBP1.1441611.2417103.2921.699511.910751.1016621.4817
1 USD0.921550.805348183.1861.36871.538820.887317.3002
1 INR0.01107750.009681290.012021310.01645350.01849850.01066650.20797

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الروبل الروسي
1 XOF0.14598 RUB
5 XOF0.72991 RUB
10 XOF1.45981 RUB
20 XOF2.91962 RUB
50 XOF7.29905 RUB
100 XOF14.59810 RUB
250 XOF36.49525 RUB
500 XOF72.99050 RUB
1000 XOF145.98100 RUB
2000 XOF291.96200 RUB
5000 XOF729.90500 RUB
10000 XOF1459.81000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 RUB6.85020 XOF
5 RUB34.25100 XOF
10 RUB68.50200 XOF
20 RUB137.00400 XOF
50 RUB342.51000 XOF
100 RUB685.02000 XOF
250 RUB1712.55000 XOF
500 RUB3425.10000 XOF
1000 RUB6850.20000 XOF
2000 RUB13700.40000 XOF
5000 RUB34251.00000 XOF
10000 RUB68502.00000 XOF