10 فرنك غرب إفريقي إلى بيزو فلبيني

تحويل XOF إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

10 xof
0.91 php

1.00000 XOF = 0.09097 PHP

Mid-market exchange rate at 00:34
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8050881.36810.92131.5362210.15511.35015844.076
1 GBP1.242111.699321.144431.9081312.61361.677021048.43
1 CAD0.7309410.58847210.673431.122887.422780.98688616.97
1 EUR1.08540.87381.4849411.6674111.02231.46545916.16

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Philippine Peso
1 XOF0.09097 PHP
5 XOF0.45485 PHP
10 XOF0.90970 PHP
20 XOF1.81941 PHP
50 XOF4.54852 PHP
100 XOF9.09705 PHP
250 XOF22.74263 PHP
500 XOF45.48525 PHP
1000 XOF90.97050 PHP
2000 XOF181.94100 PHP
5000 XOF454.85250 PHP
10000 XOF909.70500 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 PHP10.99260 XOF
5 PHP54.96300 XOF
10 PHP109.92600 XOF
20 PHP219.85200 XOF
50 PHP549.63000 XOF
100 PHP1099.26000 XOF
250 PHP2748.15000 XOF
500 PHP5496.30000 XOF
1000 PHP10992.60000 XOF
2000 PHP21985.20000 XOF
5000 PHP54963.00000 XOF
10000 PHP109926.00000 XOF