5000 فرنك غرب إفريقي إلى بيزو فلبيني
تحويل XOF إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي
Loading
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى بيزو فلبيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for CFA francs BCEAO
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Philippine Peso / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
|1 PHP
|10.99170 XOF
|5 PHP
|54.95850 XOF
|10 PHP
|109.91700 XOF
|20 PHP
|219.83400 XOF
|50 PHP
|549.58500 XOF
|100 PHP
|1099.17000 XOF
|250 PHP
|2747.92500 XOF
|500 PHP
|5495.85000 XOF
|1000 PHP
|10991.70000 XOF
|2000 PHP
|21983.40000 XOF
|5000 PHP
|54958.50000 XOF
|10000 PHP
|109917.00000 XOF