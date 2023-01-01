1 فرنك غرب إفريقي إلى بيزو فلبيني

تحويل XOF إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1 xof
0.09 php

1.00000 XOF = 0.09098 PHP

Mid-market exchange rate at 00:35
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8051211.368150.92141.5362210.15641.3501844.02
1 GBP1.2420511.699311.144431.9080612.61481.676891048.32
1 CAD0.7309140.58847410.6734671.122847.423460.986807616.906
1 EUR1.08530.87381.4848511.6672611.02271.46526916.015

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Philippine Peso
1 XOF0.09098 PHP
5 XOF0.45491 PHP
10 XOF0.90982 PHP
20 XOF1.81964 PHP
50 XOF4.54910 PHP
100 XOF9.09820 PHP
250 XOF22.74550 PHP
500 XOF45.49100 PHP
1000 XOF90.98200 PHP
2000 XOF181.96400 PHP
5000 XOF454.91000 PHP
10000 XOF909.82000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 PHP10.99120 XOF
5 PHP54.95600 XOF
10 PHP109.91200 XOF
20 PHP219.82400 XOF
50 PHP549.56000 XOF
100 PHP1099.12000 XOF
250 PHP2747.80000 XOF
500 PHP5495.60000 XOF
1000 PHP10991.20000 XOF
2000 PHP21982.40000 XOF
5000 PHP54956.00000 XOF
10000 PHP109912.00000 XOF