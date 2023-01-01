10 فرنك غرب إفريقي إلى دولار فيجي

تحويل XOF إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xof
٠٫٠٤ fjd

1.00000 XOF = 0.00372 FJD

Mid-market exchange rate at 23:09
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.873651.084890.24021.484221.666490.96318.7745
1 GBP1.1446211.24165103.2881.698831.907441.1022721.4891
1 USD0.921850.80538183.1861.36821.536220.887717.3069
1 INR0.01108150.009681680.012021310.01644750.01846720.01067130.208051

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

XOF إلى USD

XOF إلى GBP

XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار فيجي
1 XOF0.00372 FJD
5 XOF0.01860 FJD
10 XOF0.03721 FJD
20 XOF0.07442 FJD
50 XOF0.18605 FJD
100 XOF0.37209 FJD
250 XOF0.93022 FJD
500 XOF1.86045 FJD
1000 XOF3.72090 FJD
2000 XOF7.44180 FJD
5000 XOF18.60450 FJD
10000 XOF37.20900 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 FJD268.75200 XOF
5 FJD1343.76000 XOF
10 FJD2687.52000 XOF
20 FJD5375.04000 XOF
50 FJD13437.60000 XOF
100 FJD26875.20000 XOF
250 FJD67188.00000 XOF
500 FJD134376.00000 XOF
1000 FJD268752.00000 XOF
2000 FJD537504.00000 XOF
5000 FJD1343760.00000 XOF
10000 FJD2687520.00000 XOF