20 فرنك غرب إفريقي إلى دولار فيجي
تحويل XOF إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي
Loading
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دولار فيجي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for CFA francs BCEAO
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار فيجي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
|1 FJD
|268.75200 XOF
|5 FJD
|1343.76000 XOF
|10 FJD
|2687.52000 XOF
|20 FJD
|5375.04000 XOF
|50 FJD
|13437.60000 XOF
|100 FJD
|26875.20000 XOF
|250 FJD
|67188.00000 XOF
|500 FJD
|134376.00000 XOF
|1000 FJD
|268752.00000 XOF
|2000 FJD
|537504.00000 XOF
|5000 FJD
|1343760.00000 XOF
|10000 FJD
|2687520.00000 XOF