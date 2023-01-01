5 فرنك غرب إفريقي إلى درام أرميني

تحويل XOF إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

5 xof
3.29 amd

1.00000 XOF = 0.65756 AMD

Mid-market exchange rate at 22:21
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8054771.36860.921651.5372810.15461.35045844.808
1 GBP1.241511.699121.144231.9085312.60691.676581048.83
1 CAD0.7306740.58854110.6734321.123257.41970.986738617.279
1 EUR1.0850.873951.4849311.6679511.01771.46524916.617

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / درام أرمينية
1 XOF0.65756 AMD
5 XOF3.28777 AMD
10 XOF6.57555 AMD
20 XOF13.15110 AMD
50 XOF32.87775 AMD
100 XOF65.75550 AMD
250 XOF164.38875 AMD
500 XOF328.77750 AMD
1000 XOF657.55500 AMD
2000 XOF1315.11000 AMD
5000 XOF3287.77500 AMD
10000 XOF6575.55000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 AMD1.52079 XOF
5 AMD7.60395 XOF
10 AMD15.20790 XOF
20 AMD30.41580 XOF
50 AMD76.03950 XOF
100 AMD152.07900 XOF
250 AMD380.19750 XOF
500 AMD760.39500 XOF
1000 AMD1520.79000 XOF
2000 AMD3041.58000 XOF
5000 AMD7603.95000 XOF
10000 AMD15207.90000 XOF