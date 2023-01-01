10 آلاف درام أرميني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل AMD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

10000 amd
15115 xof

1.00000 AMD = 1.51154 XOF

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدرامات الأرمنية

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل درام أرمينية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 AMD1.51154 XOF
5 AMD7.55770 XOF
10 AMD15.11540 XOF
20 AMD30.23080 XOF
50 AMD75.57700 XOF
100 AMD151.15400 XOF
250 AMD377.88500 XOF
500 AMD755.77000 XOF
1000 AMD1511.54000 XOF
2000 AMD3023.08000 XOF
5000 AMD7557.70000 XOF
10000 AMD15115.40000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / درام أرمينية
1 XOF0.66158 AMD
5 XOF3.30788 AMD
10 XOF6.61577 AMD
20 XOF13.23154 AMD
50 XOF33.07885 AMD
100 XOF66.15770 AMD
250 XOF165.39425 AMD
500 XOF330.78850 AMD
1000 XOF661.57700 AMD
2000 XOF1323.15400 AMD
5000 XOF3307.88500 AMD
10000 XOF6615.77000 AMD