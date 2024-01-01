10 آلاف شلن أوغندي إلى فرنك رواندي

تحويل UGX إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

10,000 ugx
3,586 rwf

Ush1.000 UGX = R₣0.3586 RWF

Mid-market exchange rate at 06:11
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

UGX إلى RWF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

RWF

أعلى العملات

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4730.8981.3050.75683.9551,589.51.346
1 AUD0.67910.6090.8850.51356.9851,078.870.914
1 EUR1.1141.64211.4540.84393.5471,771.11.5
1 SGD0.7671.1290.68810.5864.3561,218.431.032

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for شلن أوغندي

UGX إلى USD

UGX إلى AUD

UGX إلى EUR

UGX إلى SGD

UGX إلى GBP

UGX إلى INR

UGX إلى NGN

UGX إلى CAD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل شلن أوغندي / Rwandan Franc
1 UGX٠٫٣٥٨٥٨ RWF
5 UGX١٫٧٩٢٨٨ RWF
10 UGX٣٫٥٨٥٧٦ RWF
20 UGX٧٫١٧١٥٢ RWF
50 UGX١٧٫٩٢٨٨٠ RWF
100 UGX٣٥٫٨٥٧٦٠ RWF
250 UGX٨٩٫٦٤٤٠٠ RWF
500 UGX١٧٩٫٢٨٨٠٠ RWF
1000 UGX٣٥٨٫٥٧٦٠٠ RWF
2000 UGX٧١٧٫١٥٢٠٠ RWF
5000 UGX١٬٧٩٢٫٨٨٠٠٠ RWF
10000 UGX٣٬٥٨٥٫٧٦٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / شلن أوغندي
1 RWF٢٫٧٨٨٨١ UGX
5 RWF١٣٫٩٤٤٠٥ UGX
10 RWF٢٧٫٨٨٨١٠ UGX
20 RWF٥٥٫٧٧٦٢٠ UGX
50 RWF١٣٩٫٤٤٠٥٠ UGX
100 RWF٢٧٨٫٨٨١٠٠ UGX
250 RWF٦٩٧٫٢٠٢٥٠ UGX
500 RWF١٬٣٩٤٫٤٠٥٠٠ UGX
1000 RWF٢٬٧٨٨٫٨١٠٠٠ UGX
2000 RWF٥٬٥٧٧٫٦٢٠٠٠ UGX
5000 RWF١٣٬٩٤٤٫٠٥٠٠٠ UGX
10000 RWF٢٧٬٨٨٨٫١٠٠٠٠ UGX