20 شلن أوغندي إلى فرنك رواندي

تحويل UGX إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

20 ugx
7 rwf

Ush1.000 UGX = R₣0.3585 RWF

Mid-market exchange rate at 06:12
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UGX إلى RWF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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RWF

أعلى العملات

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4730.8981.3050.75683.9541,589.751.346
1 AUD0.67910.6090.8860.51356.9881,079.120.914
1 EUR1.1141.64111.4530.84293.5211,770.91.5
1 SGD0.7661.1290.68810.5864.3451,218.431.032

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن أوغندي / Rwandan Franc
1 UGX٠٫٣٥٨٤٦ RWF
5 UGX١٫٧٩٢٢٨ RWF
10 UGX٣٫٥٨٤٥٥ RWF
20 UGX٧٫١٦٩١٠ RWF
50 UGX١٧٫٩٢٢٧٥ RWF
100 UGX٣٥٫٨٤٥٥٠ RWF
250 UGX٨٩٫٦١٣٧٥ RWF
500 UGX١٧٩٫٢٢٧٥٠ RWF
1000 UGX٣٥٨٫٤٥٥٠٠ RWF
2000 UGX٧١٦٫٩١٠٠٠ RWF
5000 UGX١٬٧٩٢٫٢٧٥٠٠ RWF
10000 UGX٣٬٥٨٤٫٥٥٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / شلن أوغندي
1 RWF٢٫٧٨٩٧٥ UGX
5 RWF١٣٫٩٤٨٧٥ UGX
10 RWF٢٧٫٨٩٧٥٠ UGX
20 RWF٥٥٫٧٩٥٠٠ UGX
50 RWF١٣٩٫٤٨٧٥٠ UGX
100 RWF٢٧٨٫٩٧٥٠٠ UGX
250 RWF٦٩٧٫٤٣٧٥٠ UGX
500 RWF١٬٣٩٤٫٨٧٥٠٠ UGX
1000 RWF٢٬٧٨٩٫٧٥٠٠٠ UGX
2000 RWF٥٬٥٧٩٫٥٠٠٠٠ UGX
5000 RWF١٣٬٩٤٨٫٧٥٠٠٠ UGX
10000 RWF٢٧٬٨٩٧٫٥٠٠٠٠ UGX