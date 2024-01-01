1 شلن تنزاني إلى روبل روسي

تحويل TZS إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0.04 rub

1.000 TZS = 0.03595 RUB

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥١٩١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٨٨١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٩٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الروبل الروسي
1 TZS٠٫٠٣٥٩٥ RUB
5 TZS٠٫١٧٩٧٧ RUB
10 TZS٠٫٣٥٩٥٣ RUB
20 TZS٠٫٧١٩٠٧ RUB
50 TZS١٫٧٩٧٦٧ RUB
100 TZS٣٫٥٩٥٣٤ RUB
250 TZS٨٫٩٨٨٣٥ RUB
500 TZS١٧٫٩٧٦٧٠ RUB
1000 TZS٣٥٫٩٥٣٤٠ RUB
2000 TZS٧١٫٩٠٦٨٠ RUB
5000 TZS١٧٩٫٧٦٧٠٠ RUB
10000 TZS٣٥٩٫٥٣٤٠٠ RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / الشلن التنزاني
1 RUB٢٧٫٨١٣٨٠ TZS
5 RUB١٣٩٫٠٦٩٠٠ TZS
10 RUB٢٧٨٫١٣٨٠٠ TZS
20 RUB٥٥٦٫٢٧٦٠٠ TZS
50 RUB١٬٣٩٠٫٦٩٠٠٠ TZS
100 RUB٢٬٧٨١٫٣٨٠٠٠ TZS
250 RUB٦٬٩٥٣٫٤٥٠٠٠ TZS
500 RUB١٣٬٩٠٦٫٩٠٠٠٠ TZS
1000 RUB٢٧٬٨١٣٫٨٠٠٠٠ TZS
2000 RUB٥٥٬٦٢٧٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 RUB١٣٩٬٠٦٩٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 RUB٢٧٨٬١٣٨٫٠٠٠٠٠ TZS