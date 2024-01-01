1 شلن تنزاني إلى مانات أذربيجاني

تحويل TZS إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0.00 azn

1.000 TZS = 0.0006666 AZN

Mid-market exchange rate at 14:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٠٩١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٦١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٤٩٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٢٧١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / مانات أذربيجان
1 TZS٠٫٠٠٠٦٧ AZN
5 TZS٠٫٠٠٣٣٣ AZN
10 TZS٠٫٠٠٦٦٧ AZN
20 TZS٠٫٠١٣٣٣ AZN
50 TZS٠٫٠٣٣٣٣ AZN
100 TZS٠٫٠٦٦٦٦ AZN
250 TZS٠٫١٦٦٦٦ AZN
500 TZS٠٫٣٣٣٣١ AZN
1000 TZS٠٫٦٦٦٦٢ AZN
2000 TZS١٫٣٣٣٢٤ AZN
5000 TZS٣٫٣٣٣١٠ AZN
10000 TZS٦٫٦٦٦٢٠ AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / الشلن التنزاني
1 AZN١٬٥٠٠٫١١٠٠٠ TZS
5 AZN٧٬٥٠٠٫٥٥٠٠٠ TZS
10 AZN١٥٬٠٠١٫١٠٠٠٠ TZS
20 AZN٣٠٬٠٠٢٫٢٠٠٠٠ TZS
50 AZN٧٥٬٠٠٥٫٥٠٠٠٠ TZS
100 AZN١٥٠٬٠١١٫٠٠٠٠٠ TZS
250 AZN٣٧٥٬٠٢٧٫٥٠٠٠٠ TZS
500 AZN٧٥٠٬٠٥٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 AZN١٬٥٠٠٬١١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 AZN٣٬٠٠٠٬٢٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 AZN٧٬٥٠٠٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 AZN١٥٬٠٠١٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS