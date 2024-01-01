دولار تايواني جديد إلى رينغيت ماليزي

تحويل TWD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
135.92 myr

NT$1.000 TWD = RM0.1359 MYR

Mid-market exchange rate at 02:47
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TWD إلى MYR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

MYR

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.799144.3550.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.8080.687
1 GBP1.3251.72611.7811.94810.333191.2491.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.3550.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

TWD إلى USD

TWD إلى SGD

TWD إلى GBP

TWD إلى CAD

TWD إلى AUD

TWD إلى HKD

TWD إلى JPY

TWD إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / رينغيت ماليزي
1 TWD٠٫١٣٥٩٢ MYR
5 TWD٠٫٦٧٩٥٨ MYR
10 TWD١٫٣٥٩١٦ MYR
20 TWD٢٫٧١٨٣٢ MYR
50 TWD٦٫٧٩٥٨٠ MYR
100 TWD١٣٫٥٩١٦٠ MYR
250 TWD٣٣٫٩٧٩٠٠ MYR
500 TWD٦٧٫٩٥٨٠٠ MYR
1000 TWD١٣٥٫٩١٦٠٠ MYR
2000 TWD٢٧١٫٨٣٢٠٠ MYR
5000 TWD٦٧٩٫٥٨٠٠٠ MYR
10000 TWD١٬٣٥٩٫١٦٠٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار تايواني جديد
1 MYR٧٫٣٥٧٤٦ TWD
5 MYR٣٦٫٧٨٧٣٠ TWD
10 MYR٧٣٫٥٧٤٦٠ TWD
20 MYR١٤٧٫١٤٩٢٠ TWD
50 MYR٣٦٧٫٨٧٣٠٠ TWD
100 MYR٧٣٥٫٧٤٦٠٠ TWD
250 MYR١٬٨٣٩٫٣٦٥٠٠ TWD
500 MYR٣٬٦٧٨٫٧٣٠٠٠ TWD
1000 MYR٧٬٣٥٧٫٤٦٠٠٠ TWD
2000 MYR١٤٬٧١٤٫٩٢٠٠٠ TWD
5000 MYR٣٦٬٧٨٧٫٣٠٠٠٠ TWD
10000 MYR٧٣٬٥٧٤٫٦٠٠٠٠ TWD