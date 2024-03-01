ألف رينغيت ماليزي إلى دولار تايواني جديد

تحويل MYR إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 myr
6,676.45 twd

1.00000 MYR = 6.67645 TWD

Mid-market exchange rate at 00:11
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.343851.5318682.83890.92230.7897961.3552556.0979
1 SGD0.74413111.1399161.6430.6863090.5877111.0084841.7442
1 AUD0.65280.877265154.07720.6020750.5155790.88470736.6207
1 INR0.01207160.01622250.018492110.01113360.009534120.01636010.677193

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار تايواني جديد
1 MYR6.67645 TWD
5 MYR33.38225 TWD
10 MYR66.76450 TWD
20 MYR133.52900 TWD
50 MYR333.82250 TWD
100 MYR667.64500 TWD
250 MYR1669.11250 TWD
500 MYR3338.22500 TWD
1000 MYR6676.45000 TWD
2000 MYR13352.90000 TWD
5000 MYR33382.25000 TWD
10000 MYR66764.50000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / رينغيت ماليزي
1 TWD0.14978 MYR
5 TWD0.74890 MYR
10 TWD1.49780 MYR
20 TWD2.99560 MYR
50 TWD7.48900 MYR
100 TWD14.97800 MYR
250 TWD37.44500 MYR
500 TWD74.89000 MYR
1000 TWD149.78000 MYR
2000 TWD299.56000 MYR
5000 TWD748.90000 MYR
10000 TWD1497.80000 MYR