دولار تايواني جديد إلى كيب لاوي

تحويل TWD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
690,967 lak

NT$1.000 TWD = ₭691.0 LAK

Mid-market exchange rate at 02:44
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TWD إلى LAK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LAK

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.3250.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.7850.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.334191.2231.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.3290.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / كيب لاوسي
1 TWD٦٩٠٫٩٦٧٠٠ LAK
5 TWD٣٬٤٥٤٫٨٣٥٠٠ LAK
10 TWD٦٬٩٠٩٫٦٧٠٠٠ LAK
20 TWD١٣٬٨١٩٫٣٤٠٠٠ LAK
50 TWD٣٤٬٥٤٨٫٣٥٠٠٠ LAK
100 TWD٦٩٬٠٩٦٫٧٠٠٠٠ LAK
250 TWD١٧٢٬٧٤١٫٧٥٠٠٠ LAK
500 TWD٣٤٥٬٤٨٣٫٥٠٠٠٠ LAK
1000 TWD٦٩٠٬٩٦٧٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 TWD١٬٣٨١٬٩٣٤٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 TWD٣٬٤٥٤٬٨٣٥٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 TWD٦٬٩٠٩٬٦٧٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار تايواني جديد
1 LAK٠٫٠٠١٤٥ TWD
5 LAK٠٫٠٠٧٢٤ TWD
10 LAK٠٫٠١٤٤٧ TWD
20 LAK٠٫٠٢٨٩٥ TWD
50 LAK٠٫٠٧٢٣٦ TWD
100 LAK٠٫١٤٤٧٣ TWD
250 LAK٠٫٣٦١٨١ TWD
500 LAK٠٫٧٢٣٦٣ TWD
1000 LAK١٫٤٤٧٢٥ TWD
2000 LAK٢٫٨٩٤٥٠ TWD
5000 LAK٧٫٢٣٦٢٥ TWD
10000 LAK١٤٫٤٧٢٥٠ TWD