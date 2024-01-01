Yeni Tayvan dolarından Laos kipine

Reel döviz kuru ile TWD → LAK çevirin

1.000 twd
664.145 lak

1.00000 TWD = 664.14500 LAK

19:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.345650.7935561.346451.532217.8202149.9350.92815
1 SGD0.74313510.589721.000591.138645.81147111.4220.689717
1 GBP1.260151.6957211.696731.930829.85463188.9411.16956
1 CAD0.7426940.9994060.58936911.137975.80801111.3560.689307

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Yeni Tayvan dolarından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

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TWD → HKD

TWD → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Laos Kipi
1 TWD664.14500 LAK
5 TWD3320.72500 LAK
10 TWD6641.45000 LAK
20 TWD13282.90000 LAK
50 TWD33207.25000 LAK
100 TWD66414.50000 LAK
250 TWD166036.25000 LAK
500 TWD332072.50000 LAK
1000 TWD664145.00000 LAK
2000 TWD1328290.00000 LAK
5000 TWD3320725.00000 LAK
10000 TWD6641450.00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Yeni Tayvan Doları
1 LAK0.00151 TWD
5 LAK0.00753 TWD
10 LAK0.01506 TWD
20 LAK0.03011 TWD
50 LAK0.07528 TWD
100 LAK0.15057 TWD
250 LAK0.37642 TWD
500 LAK0.75284 TWD
1000 LAK1.50569 TWD
2000 LAK3.01138 TWD
5000 LAK7.52845 TWD
10000 LAK15.05690 TWD