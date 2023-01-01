5 Yeni Tayvan dolarından Laos kipine
Reel döviz kuru ile TWD → LAK çevirin
TWD → LAK çevrim grafiği
1 TWD = 629,69100 LAK
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Tayvan dolarından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Laos Kipi
|1 TWD
|629.69100 LAK
|5 TWD
|3148.45500 LAK
|10 TWD
|6296.91000 LAK
|20 TWD
|12593.82000 LAK
|50 TWD
|31484.55000 LAK
|100 TWD
|62969.10000 LAK
|250 TWD
|157422.75000 LAK
|500 TWD
|314845.50000 LAK
|1000 TWD
|629691.00000 LAK
|2000 TWD
|1259382.00000 LAK
|5000 TWD
|3148455.00000 LAK
|10000 TWD
|6296910.00000 LAK