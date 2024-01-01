10 Laos kipinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile LAK → TWD çevirin

1,000₭ LAK = 0,001482NT$ TWD

03:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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TWD
1 LAK → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00150,0015
Düşük0,00150,0014
Ortalama0,00150,0015
Değişim1.41%2.68%
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1 LAK → TWD istatistikleri

LAK → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0015 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0015 oldu. LAK → TWD kurundaki değişiklik 1.41 değerindeydi.

LAK → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0015 oldu. LAK → TWD kurundaki değişiklik 2.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7921,5461,40818,13784,3951,343
1 EUR1,05310,8341,6291,48419,10788,9061,415
1 GBP1,2621,19811,9521,77822,897106,5441,695
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,72954,5740,868

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Yeni Tayvan Doları
1 LAK0,00148 TWD
5 LAK0,00741 TWD
10 LAK0,01482 TWD
20 LAK0,02964 TWD
50 LAK0,07411 TWD
100 LAK0,14821 TWD
250 LAK0,37053 TWD
500 LAK0,74105 TWD
1000 LAK1,48210 TWD
2000 LAK2,96420 TWD
5000 LAK7,41050 TWD
10000 LAK14,82100 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Laos Kipi
1 TWD674,72000 LAK
5 TWD3.373,60000 LAK
10 TWD6.747,20000 LAK
20 TWD13.494,40000 LAK
50 TWD33.736,00000 LAK
100 TWD67.472,00000 LAK
250 TWD168.680,00000 LAK
500 TWD337.360,00000 LAK
1000 TWD674.720,00000 LAK
2000 TWD1.349.440,00000 LAK
5000 TWD3.373.600,00000 LAK
10000 TWD6.747.200,00000 LAK