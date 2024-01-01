5 новых тайваньских долларов в лаосские кипы

Сконвертируйте TWD в LAK по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ₭683,1 LAK

Среднерыночный курс в 18:17
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График изменения обменного курса TWD к LAK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LAK
1 TWD в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий687,5130698,5160
Низкий680,3650680,3650
В среднем683,9981688,0918
Изменение0.10%0.01%
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Соотношение 1 TWD к LAK

За последние 30 дней максимальный курс TWD к LAK составил 687,5130, а минимальный — 680,3650. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 683,9981. Изменение курса TWD к LAK в процентном соотношении составило 0.10.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к LAK составил 698,5160, а минимальный — 680,3650. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 688,0918. Изменение курса TWD к LAK в процентном соотношении составило 0.01.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7751,3911,527,775152,70,934
1 SGD0,75410,5851,0481,1465,861115,1190,704
1 GBP1,291,71111,7931,96110,028196,9451,205
1 CAD0,7190,9540,55811,0935,591109,8130,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

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TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Лаосский кип
1 TWD683,10500 LAK
5 TWD3 415,52500 LAK
10 TWD6 831,05000 LAK
20 TWD13 662,10000 LAK
50 TWD34 155,25000 LAK
100 TWD68 310,50000 LAK
250 TWD170 776,25000 LAK
500 TWD341 552,50000 LAK
1000 TWD683 105,00000 LAK
2000 TWD1 366 210,00000 LAK
5000 TWD3 415 525,00000 LAK
10000 TWD6 831 050,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Новый тайваньский доллар
1 LAK0,00146 TWD
5 LAK0,00732 TWD
10 LAK0,01464 TWD
20 LAK0,02928 TWD
50 LAK0,07320 TWD
100 LAK0,14639 TWD
250 LAK0,36598 TWD
500 LAK0,73195 TWD
1000 LAK1,46390 TWD
2000 LAK2,92780 TWD
5000 LAK7,31950 TWD
10000 LAK14,63900 TWD