1 лаосский кип в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте LAK в TWD по реальному обменному курсу

1 lak
0,00 twd

1.00000 LAK = 0.00160 TWD

Среднерыночный курс в 20:58 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса LAK к TWD

1 мин. назад 1 LAK → 0 TWD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из лаосских кип в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LAK из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LAK в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for лаосский кип

LAK в USD

LAK в EUR

LAK в GBP

LAK в AUD

LAK в CAD

LAK в ZAR

LAK в INR

LAK в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Лаосский кип / Новый тайваньский доллар
1 LAK0.00160 TWD
5 LAK0.00801 TWD
10 LAK0.01603 TWD
20 LAK0.03206 TWD
50 LAK0.08014 TWD
100 LAK0.16028 TWD
250 LAK0.40071 TWD
500 LAK0.80142 TWD
1000 LAK1.60284 TWD
2000 LAK3.20568 TWD
5000 LAK8.01420 TWD
10000 LAK16.02840 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Лаосский кип
1 TWD623.89400 LAK
5 TWD3119.47000 LAK
10 TWD6238.94000 LAK
20 TWD12477.88000 LAK
50 TWD31194.70000 LAK
100 TWD62389.40000 LAK
250 TWD155973.50000 LAK
500 TWD311947.00000 LAK
1000 TWD623894.00000 LAK
2000 TWD1247788.00000 LAK
5000 TWD3119470.00000 LAK
10000 TWD6238940.00000 LAK