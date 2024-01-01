ألف دينار تونسي إلى ليو روماني

تحويل TND إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tnd
1,467.49 ron

1.000 TND = 1.467 RON

Mid-market exchange rate at 10:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٦١٫٤٧٢١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٥٩١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Romanian Leu
1 TND١٫٤٦٧٤٩ RON
5 TND٧٫٣٣٧٤٥ RON
10 TND١٤٫٦٧٤٩٠ RON
20 TND٢٩٫٣٤٩٨٠ RON
50 TND٧٣٫٣٧٤٥٠ RON
100 TND١٤٦٫٧٤٩٠٠ RON
250 TND٣٦٦٫٨٧٢٥٠ RON
500 TND٧٣٣٫٧٤٥٠٠ RON
1000 TND١٬٤٦٧٫٤٩٠٠٠ RON
2000 TND٢٬٩٣٤٫٩٨٠٠٠ RON
5000 TND٧٬٣٣٧٫٤٥٠٠٠ RON
10000 TND١٤٬٦٧٤٫٩٠٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Tunisian Dinar
1 RON٠٫٦٨١٤٣ TND
5 RON٣٫٤٠٧١٧ TND
10 RON٦٫٨١٤٣٤ TND
20 RON١٣٫٦٢٨٦٨ TND
50 RON٣٤٫٠٧١٧٠ TND
100 RON٦٨٫١٤٣٤٠ TND
250 RON١٧٠٫٣٥٨٥٠ TND
500 RON٣٤٠٫٧١٧٠٠ TND
1000 RON٦٨١٫٤٣٤٠٠ TND
2000 RON١٬٣٦٢٫٨٦٨٠٠ TND
5000 RON٣٬٤٠٧٫١٧٠٠٠ TND
10000 RON٦٬٨١٤٫٣٤٠٠٠ TND