20 دينار تونسي إلى دينار بحريني

تحويل TND إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

20 tnd
2.434 bhd

1.000 TND = 0.1217 BHD

Mid-market exchange rate at 09:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٥١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٧٧١٫٧٢٢١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٨١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Bahraini Dinar
1 TND٠٫١٢١٧٢ BHD
5 TND٠٫٦٠٨٦١ BHD
10 TND١٫٢١٧٢٢ BHD
20 TND٢٫٤٣٤٤٤ BHD
50 TND٦٫٠٨٦١٠ BHD
100 TND١٢٫١٧٢٢٠ BHD
250 TND٣٠٫٤٣٠٥٠ BHD
500 TND٦٠٫٨٦١٠٠ BHD
1000 TND١٢١٫٧٢٢٠٠ BHD
2000 TND٢٤٣٫٤٤٤٠٠ BHD
5000 TND٦٠٨٫٦١٠٠٠ BHD
10000 TND١٬٢١٧٫٢٢٠٠٠ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Tunisian Dinar
1 BHD٨٫٢١٥٤١ TND
5 BHD٤١٫٠٧٧٠٥ TND
10 BHD٨٢٫١٥٤١٠ TND
20 BHD١٦٤٫٣٠٨٢٠ TND
50 BHD٤١٠٫٧٧٠٥٠ TND
100 BHD٨٢١٫٥٤١٠٠ TND
250 BHD٢٬٠٥٣٫٨٥٢٥٠ TND
500 BHD٤٬١٠٧٫٧٠٥٠٠ TND
1000 BHD٨٬٢١٥٫٤١٠٠٠ TND
2000 BHD١٦٬٤٣٠٫٨٢٠٠٠ TND
5000 BHD٤١٬٠٧٧٫٠٥٠٠٠ TND
10000 BHD٨٢٬١٥٤٫١٠٠٠٠ TND