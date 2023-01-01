100 دينار بحريني إلى دينار تونسي

تحويل BHD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ bhd
٨١٩٫٨٦٠ tnd

1.00000 BHD = 8.19860 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BHD إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Tunisian Dinar
1 BHD8.19860 TND
5 BHD40.99300 TND
10 BHD81.98600 TND
20 BHD163.97200 TND
50 BHD409.93000 TND
100 BHD819.86000 TND
250 BHD2049.65000 TND
500 BHD4099.30000 TND
1000 BHD8198.60000 TND
2000 BHD16397.20000 TND
5000 BHD40993.00000 TND
10000 BHD81986.00000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Bahraini Dinar
1 TND0.12197 BHD
5 TND0.60986 BHD
10 TND1.21972 BHD
20 TND2.43944 BHD
50 TND6.09860 BHD
100 TND12.19720 BHD
250 TND30.49300 BHD
500 TND60.98600 BHD
1000 TND121.97200 BHD
2000 TND243.94400 BHD
5000 TND609.86000 BHD
10000 TND1219.72000 BHD