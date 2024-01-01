10 آلاف دينار تونسي إلى دينار بحريني

تحويل TND إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

10,000 tnd
1,217.400 bhd

1.000 TND = 0.1217 BHD

Mid-market exchange rate at 09:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١٧١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٩٣١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٨١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Bahraini Dinar
1 TND٠٫١٢١٧٤ BHD
5 TND٠٫٦٠٨٧٠ BHD
10 TND١٫٢١٧٤٠ BHD
20 TND٢٫٤٣٤٨٠ BHD
50 TND٦٫٠٨٧٠٠ BHD
100 TND١٢٫١٧٤٠٠ BHD
250 TND٣٠٫٤٣٥٠٠ BHD
500 TND٦٠٫٨٧٠٠٠ BHD
1000 TND١٢١٫٧٤٠٠٠ BHD
2000 TND٢٤٣٫٤٨٠٠٠ BHD
5000 TND٦٠٨٫٧٠٠٠٠ BHD
10000 TND١٬٢١٧٫٤٠٠٠٠ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Tunisian Dinar
1 BHD٨٫٢١٤٢٢ TND
5 BHD٤١٫٠٧١١٠ TND
10 BHD٨٢٫١٤٢٢٠ TND
20 BHD١٦٤٫٢٨٤٤٠ TND
50 BHD٤١٠٫٧١١٠٠ TND
100 BHD٨٢١٫٤٢٢٠٠ TND
250 BHD٢٬٠٥٣٫٥٥٥٠٠ TND
500 BHD٤٬١٠٧٫١١٠٠٠ TND
1000 BHD٨٬٢١٤٫٢٢٠٠٠ TND
2000 BHD١٦٬٤٢٨٫٤٤٠٠٠ TND
5000 BHD٤١٬٠٧١٫١٠٠٠٠ TND
10000 BHD٨٢٬١٤٢٫٢٠٠٠٠ TND