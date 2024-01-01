5,000 دينار تونسي إلى دينار بحريني

تحويل TND إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tnd
608.640 bhd

1.000 TND = 0.1217 BHD

Mid-market exchange rate at 09:13
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤١٣١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨١١٫٧٢٢١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٨
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦١١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Bahraini Dinar
1 TND٠٫١٢١٧٣ BHD
5 TND٠٫٦٠٨٦٤ BHD
10 TND١٫٢١٧٢٨ BHD
20 TND٢٫٤٣٤٥٦ BHD
50 TND٦٫٠٨٦٤٠ BHD
100 TND١٢٫١٧٢٨٠ BHD
250 TND٣٠٫٤٣٢٠٠ BHD
500 TND٦٠٫٨٦٤٠٠ BHD
1000 TND١٢١٫٧٢٨٠٠ BHD
2000 TND٢٤٣٫٤٥٦٠٠ BHD
5000 TND٦٠٨٫٦٤٠٠٠ BHD
10000 TND١٬٢١٧٫٢٨٠٠٠ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Tunisian Dinar
1 BHD٨٫٢١٥٠٢ TND
5 BHD٤١٫٠٧٥١٠ TND
10 BHD٨٢٫١٥٠٢٠ TND
20 BHD١٦٤٫٣٠٠٤٠ TND
50 BHD٤١٠٫٧٥١٠٠ TND
100 BHD٨٢١٫٥٠٢٠٠ TND
250 BHD٢٬٠٥٣٫٧٥٥٠٠ TND
500 BHD٤٬١٠٧٫٥١٠٠٠ TND
1000 BHD٨٬٢١٥٫٠٢٠٠٠ TND
2000 BHD١٦٬٤٣٠٫٠٤٠٠٠ TND
5000 BHD٤١٬٠٧٥٫١٠٠٠٠ TND
10000 BHD٨٢٬١٥٠٫٢٠٠٠٠ TND