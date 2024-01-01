5 منات تركمانستاني إلى شلن تنزاني

تحويل TMT إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

5 tmt
3,632.02 tzs

1.000 TMT = 726.4 TZS

Mid-market exchange rate at 07:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٦١٫٤٧٢١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٩٥١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٥١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الشلن التنزاني
1 TMT٧٢٦٫٤٠٣٠٠ TZS
5 TMT٣٬٦٣٢٫٠١٥٠٠ TZS
10 TMT٧٬٢٦٤٫٠٣٠٠٠ TZS
20 TMT١٤٬٥٢٨٫٠٦٠٠٠ TZS
50 TMT٣٦٬٣٢٠٫١٥٠٠٠ TZS
100 TMT٧٢٬٦٤٠٫٣٠٠٠٠ TZS
250 TMT١٨١٬٦٠٠٫٧٥٠٠٠ TZS
500 TMT٣٦٣٬٢٠١٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 TMT٧٢٦٬٤٠٣٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 TMT١٬٤٥٢٬٨٠٦٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 TMT٣٬٦٣٢٬٠١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 TMT٧٬٢٦٤٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Turkmenistani Manat
1 TZS٠٫٠٠١٣٨ TMT
5 TZS٠٫٠٠٦٨٨ TMT
10 TZS٠٫٠١٣٧٧ TMT
20 TZS٠٫٠٢٧٥٣ TMT
50 TZS٠٫٠٦٨٨٣ TMT
100 TZS٠٫١٣٧٦٧ TMT
250 TZS٠٫٣٤٤١٦ TMT
500 TZS٠٫٦٨٨٣٣ TMT
1000 TZS١٫٣٧٦٦٥ TMT
2000 TZS٢٫٧٥٣٣٠ TMT
5000 TZS٦٫٨٨٣٢٥ TMT
10000 TZS١٣٫٧٦٦٥٠ TMT