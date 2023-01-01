1 ليو روماني إلى ريال سعودي

تحويل RON إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
٠٫٨١ sar

1.00000 RON = 0.81052 SAR

Mid-market exchange rate at 15:40
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931251.36721.537040.8071681.34940.8977583.2165
1EUR1.073811.46811.650480.86681.448990.96489.3579
1CAD0.7314220.68115311.124230.590380.9869810.65663460.8664
1AUD0.65060.6058860.889510.5251430.877920.58407654.1407

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / ريال سعودي
1 RON0.81052 SAR
5 RON4.05261 SAR
10 RON8.10522 SAR
20 RON16.21044 SAR
50 RON40.52610 SAR
100 RON81.05220 SAR
250 RON202.63050 SAR
500 RON405.26100 SAR
1000 RON810.52200 SAR
2000 RON1621.04400 SAR
5000 RON4052.61000 SAR
10000 RON8105.22000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Romanian Leu
1 SAR1.23377 RON
5 SAR6.16885 RON
10 SAR12.33770 RON
20 SAR24.67540 RON
50 SAR61.68850 RON
100 SAR123.37700 RON
250 SAR308.44250 RON
500 SAR616.88500 RON
1000 SAR1233.77000 RON
2000 SAR2467.54000 RON
5000 SAR6168.85000 RON
10000 SAR12337.70000 RON