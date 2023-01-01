5 ليو روماني إلى ريال سعودي

تحويل RON إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

5 ron
4.05 sar

1.00000 RON = 0.81047 SAR

Mid-market exchange rate at 15:41
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931451.36741.536810.8072331.34950.897883.208
1EUR1.0734511.467841.649680.86671.448620.9637589.3196
1CAD0.7313150.68127511.123890.5903410.9869090.65657560.8513
1AUD0.65070.6061760.88976710.5252660.878120.58419854.1434

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / ريال سعودي
1 RON0.81047 SAR
5 RON4.05236 SAR
10 RON8.10471 SAR
20 RON16.20942 SAR
50 RON40.52355 SAR
100 RON81.04710 SAR
250 RON202.61775 SAR
500 RON405.23550 SAR
1000 RON810.47100 SAR
2000 RON1620.94200 SAR
5000 RON4052.35500 SAR
10000 RON8104.71000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Romanian Leu
1 SAR1.23385 RON
5 SAR6.16925 RON
10 SAR12.33850 RON
20 SAR24.67700 RON
50 SAR61.69250 RON
100 SAR123.38500 RON
250 SAR308.46250 RON
500 SAR616.92500 RON
1000 SAR1233.85000 RON
2000 SAR2467.70000 RON
5000 SAR6169.25000 RON
10000 SAR12338.50000 RON