100 ليو روماني إلى جنيه جيرزي

تحويل RON إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

100 ron
17.44 jep

1.00000 RON = 0.17438 JEP

Mid-market exchange rate at 14:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0742589.40711.468551.652690.964618.8397
1GBP1.1535411.2392103.1361.694051.906461.112721.7325
1USD0.930850.806972183.22751.367051.538460.89817.5375
1INR0.01118480.009695980.012015310.01642550.0184850.01078970.210718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه جيرسي
1 RON0.17438 JEP
5 RON0.87192 JEP
10 RON1.74384 JEP
20 RON3.48768 JEP
50 RON8.71920 JEP
100 RON17.43840 JEP
250 RON43.59600 JEP
500 RON87.19200 JEP
1000 RON174.38400 JEP
2000 RON348.76800 JEP
5000 RON871.92000 JEP
10000 RON1743.84000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Romanian Leu
1 JEP5.73447 RON
5 JEP28.67235 RON
10 JEP57.34470 RON
20 JEP114.68940 RON
50 JEP286.72350 RON
100 JEP573.44700 RON
250 JEP1433.61750 RON
500 JEP2867.23500 RON
1000 JEP5734.47000 RON
2000 JEP11468.94000 RON
5000 JEP28672.35000 RON
10000 JEP57344.70000 RON