2000 ليو روماني إلى جنيه جيرزي

تحويل RON إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

2000 ron
348.78 jep

1.00000 RON = 0.17439 JEP

Mid-market exchange rate at 14:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.074489.41181.468651.652160.964618.8161
1GBP1.1537411.23925103.1311.693991.905661.1128921.7031
1USD0.930750.80694183.22021.366951.537750.897717.5131
1INR0.01118420.009696440.012016310.01642570.01847810.0107870.210443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه جيرسي
1 RON0.17439 JEP
5 RON0.87196 JEP
10 RON1.74392 JEP
20 RON3.48784 JEP
50 RON8.71960 JEP
100 RON17.43920 JEP
250 RON43.59800 JEP
500 RON87.19600 JEP
1000 RON174.39200 JEP
2000 RON348.78400 JEP
5000 RON871.96000 JEP
10000 RON1743.92000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Romanian Leu
1 JEP5.73422 RON
5 JEP28.67110 RON
10 JEP57.34220 RON
20 JEP114.68440 RON
50 JEP286.71100 RON
100 JEP573.42200 RON
250 JEP1433.55500 RON
500 JEP2867.11000 RON
1000 JEP5734.22000 RON
2000 JEP11468.44000 RON
5000 JEP28671.10000 RON
10000 JEP57342.20000 RON